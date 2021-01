RCA

Os militares portugueses destacados na República Centro-Africana (RCA), integrados na missão de paz das Nações Unidas (Minusca), regressaram à base na capital, após uma operação de um mês contra grupos armados e em que foram alvo de dois ataques.

"Após um mês de empenhamento numa operação de paz das Nações Unidas (Minusca), na região de Bossembélé, a cerca de 150 quilómetros da capital da República Centro-Africana, Bangui, os militares do Exército e da Força Aérea da 8.ª Força Nacional Destacada neste teatro de operações, maioritariamente composta por Comandos, regressaram há dias à base, em Bangui", referiu uma nota hoje divulgada no portal do Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA).

A nota acrescentou que os militares portugueses foram chamados a intervir para travar o "movimento contínuo de grupos armados em direção a Bangui, a fim de destabilizar o processo eleitoral" de 27 de dezembro.