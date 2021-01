Actualidade

O ator António Cordeiro morreu hoje, em Lisboa, aos 61 anos, informou a Academia Portuguesa de Cinema.

"É com tristeza que informamos que nos deixou hoje o Ator António Cordeiro", escreveu a academia na sua página no Facebook, recordando prestações do ator no cinema e na televisão, ao longo de mais de 30 anos.

Revelado num papel secundário na série "Duarte & C.ª", em 1987, foi no entanto como protagonista da série policial "Claxon", da RTP, estreada em 1991, que se tornou conhecido do grande público.