Covid-19

Os utentes dos transportes públicos dos Estados Unidos da América terão obrigatoriamente de usar máscara de proteção face ao agravamento da pandemia de covid-19 no país, anunciou hoje o Centro de Controlo de Doenças (CDC).

A ordem federal entra em vigor a partir de terça-feira e tem de ser cumprida ao embarcar, desembarcar e durante a duração das viagens em aviões, autocarros, comboios, metro, barcos e veículos de transporte individual e remunerado de passageiros.

"Dada a interligação da maioria dos sistemas de transporte na nossa nação e com o mundo, quando pessoas infetadas viajam em veículos públicos sem usar máscara e com outras que não o fazem, o risco de transmissão interestadual e internacional pode crescer rapidamente", afirmou o diretor do CDC, Rochelle P. Walensky.