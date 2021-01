Actualidade

O presidente da Fundação Côa Parque, Bruno Navarro, morreu hoje aos 44 anos de idade, vítima de "doença súbita", disse à Lusa o diretor Regional de Cultura do Norte, António Ponte.

"Recebi vários telefonemas a confirmarem-me esta triste notícia", indicou aquele responsável.

Bruno Navarro era presidente do Conselho Diretivo da Fundação Côa Parque, a entidade que gere o Museu e Parque Arqueológico do Vale do Côa, desde 26 de junho de 2017, após nomeação do Ministério da Cultura.