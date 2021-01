Actualidade

O futebolista argentino Facundo Ferreyra, que tinha contrato com o Benfica até 2022, acordou a rescisão do vínculo com os 'encarnados' "por mútuo acordo", informou hoje o clube da Luz em comunicado.

"O Sport Lisboa e Benfica e o jogador Facundo Ferreyra acertaram, por mútuo acordo, a desvinculação contratual, terminando uma ligação iniciada na época 2018/19. O avançado argentino é agora um atleta livre para definir o seu futuro", anunciou o Benfica, no site oficial.

O clube lisboeta agradeceu ao avançado, de 29 anos, "todo o seu contributo ao longo dos últimos três anos", desejando-lhe "as maiores felicidades".