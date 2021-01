Covid-19

Milhares de mensagens, publicadas nas redes sociais por trabalhadores da Cultura, alertaram hoje para a situação do setor, um dos mais afetados pela pandemia, e para a insuficiência de apoios, no âmbito do protesto convocado por associações profissionais.

Atores, encenadores, músicos, escritores, compositores, bailarinos, coreógrafos, cineastas, artistas visuais, produtores e técnicos de espetáculo, companhias de dança e de teatro, grupos de música, organizadores de festivais reuniram-se sob o mesmo apelo, "na rua pela cultura" (#naruapelofuturodacultura).

A iniciativa de protesto foi justificada por, depois de quase um ano de "atividade profundamente condicionada pela pandemia" de covid-19, persistirem "as brutais consequências de toda uma vida de precariedade laboral".