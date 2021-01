Actualidade

O Reino Unido vai pedir a adesão ao acordo de comércio livre transpacífico, a parceria transpacífica global e progressista (CPTPP), anunciou no sábado em comunicado o Ministério do Comércio Internacional britânico.

A ministra do Comércio Internacional, Liz Truss, vai solicitar oficialmente, na segunda-feira, a adesão do Reino Unido a esta tratado de comércio livre que reúne 11 países da zona do Pacífico, incluindo Austrália, Canadá, Chile, Japão, México e Vietname.

As negociações entre Londres e os parceiros do CPTPP deverão iniciar-se ainda em 2021, precisou o Ministério.