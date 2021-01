Actualidade

A Associação dos Arqueólogos Portugueses (AAP) associou-se ao momento de pesar pela morte, no sábado, do presidente da Fundação Côa Parque (FCP), Bruno Navarro, reconhecendo o seu legado deixado ao longo de mais de três anos, indicou aquele organismo.

"É com a maior consternação que acabámos de tomar conhecimento do súbito falecimento do Prof. Doutor Bruno Navarro, presidente do Conselho Diretivo da Fundação Côa Parque. Com efeito, nada faria prever tão dramático acontecimento, que constitui uma enorme perda para o país e para a instituição [FCP] a cujos destinos presidia desde 2017", indicou uma nota da AAP, a que a Lusa teve acesso.

O presidente da AAP, José Morais Arnaut, lembrou que a nomeação de Bruno Navarro foi inicialmente contestada por muitos arqueólogos, que teriam preferido ver na direção do Parque Arqueológico do Côa um outro arqueólogo, especialista em Arte Rupestre.