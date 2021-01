Venezuela

A organização não-governamental (ONG) FundaRedes (FR) denunciou, no sábado, um aumento da violência em seis estados da Venezuela, no último trimestre do ano passado, apesar das medidas restritivas impostas devido à pandemia da covid-19.

De acordo com o relatório "Curva de violência no quarto trimestre de 2020", apresentado numa conferência de imprensa virtual da FR, os seis estados em causa são Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira e Zúlia.

O mesmo documento indicou que os casos de desaparecimento e de sequestros aumentaram de 11 para 69, ou 527%, tendo o estado de Táchira registado 26 casos, seguido por Bolívar (16), Apure (dez), Zúlia (nove), Falcón (seis) e Amazonas (dois).