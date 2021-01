Actualidade

Vários advogados do ex-Presidente norte-americano Donald Trump abandonaram a equipa de defesa a poucos dias do processo de destituição, noticiou a cadeia de televisão CNN e outros 'media' dos Estados Unidos.

Cinco advogados, incluindo Butch Bowers e Deborah Barbier que deviam dirigir a equipa dos advogados do milionário norte-americano, renunciaram à defesa na sequência de divergências sobre a direção do caso, indicou no sábado a CNN, que citou fonte anónimas.

A cadeia de televisão norte-americana indicou que Trump pretendia que os advogados continuassem a defender a tese da existência de uma fraude maciça nas eleições presidenciais, ao invés de se concentrarem na legalidade do processo de um processo contra um Presidente que já não se encontra em funções.