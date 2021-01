Actualidade

Um palestiniano foi hoje morto pelo exército israelita, durante uma tentativa de ataque com faca na Cisjordânia ocupada, disseram as forças armadas de Israel.

"Um ataque com faca ocorreu" no setor de Gush Etzion, uma zona de colonatos judaicos entre Jerusalém e Belém, tendo "o atacante sido neutralizado", de acordo com um comunicado.

Questionado pela agência de notícia France-Presse, o exército israelita precisou que o atacante morreu.