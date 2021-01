Covid-19

A Alemanha registou 11.192 novos casos de SARS-CoV-2 e 399 mortes relacionadas com a covid-19 nas últimas 24 horas, mantendo a tendência de queda dos principais números da pandemia, segundo o Instituto Robert Koch (RKI).

Com a necessária cautela para os números do fim de semana, os valores são inferiores aos reportados na sexta-feira (14.022 casos e 839 óbitos) e no sábado (12.321 e 794), refere a EFE.

Em relação ao último domingo, quando se registaram 12.257 novos casos e 349 óbitos, as infeções caíram mais de mil, mas as mortes aumentaram.