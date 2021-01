Actualidade

"Lobo e Cão" é a nova longa-metragem da realizadora Cláudia Varejão, que será rodada em São Miguel, com um elenco local, e explora "o espaço do sonho, na vida da juventude insular".

"Como é que os jovens habitam o lugar, qual o espaço do sonho na vida da juventude insular?" Foram estas as questões que levaram Cláudia Varejão a regressar a São Miguel, depois de, em 2016, ter estado na ilha em residência artística, no Pico do Refúgio.

Aquele espaço, situado em Rabo de Peixe, proporcionou à realizadora "uma primeira entrada na ilha por uma vila muito particular, com características muito singulares, muito difíceis, socialmente, economicamente, a vários níveis".