Covid-19

A operação de controlo e fiscalização de trânsito na fronteira do Caia, em Elvas (Portalegre), está a decorrer com "normalidade" e "sem incidentes" desde as 00:00, disse à agência Lusa fonte da GNR.

"A operação está a decorrer com normalidade, sem incidentes, temos verificado uma grande diminuição do trânsito rodoviário", disse o comandante do Destacamento Territorial de Elvas da GNR, João Lourenço.

As novas medidas de contenção da pandemia de covid-19 entraram em vigor às 00:00 de hoje, impondo regras para quem pretende entrar ou sair de Portugal continental.