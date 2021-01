Presidenciais

Pedro Nuno Santos, ministro e dirigente socialista, criticou hoje o PS por ter contribuído "involuntariamente para a afirmação do candidato da extrema direita" ao não ter apoiado formalmente nenhum dos concorrentes ao Palácio de Belém.

"Ao ter optado por não marcar presença no debate político das presidenciais, o PS contribuiu involuntariamente para a afirmação do candidato da extrema-direita", escreveu Pedro Nuno Santos, num artigo de página inteira publicado no jornal Público, intitulado "Das presidenciais de ontem às lições para o futuro".

Para o ministro das Infraestruturas, "se não tivesse surgido a candidatura de Ana Gomes", que ele apoiou, tendo participado numa ação de campanha eleitoral, André Ventura, líder e deputado do Chega, "teria muito provavelmente ficado em segundo lugar nestas eleições presidenciais".