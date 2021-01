Actualidade

O treinador da equipa de futebol do FC Porto admitiu hoje que é necessário abordar os próximos jogos de forma "inteligente e criativa", lembrando a calendarização apertada que obriga os 'dragões' a jogar de três em três dias.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de segunda-feira com o Rio Ave, da ronda 16 da I Liga, Sérgio Conceição falou ainda da dificuldade de gerir uma equipa, face ao pouco tempo de recuperação e aos vários casos de infeção pelo novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19.

"Não tem sido fácil, para mim e para outros treinadores. Vamos jogar nem 72 horas depois do último jogo, são 68 horas de recuperação, salvo erro. Não são as condições ideais", afirmou Sérgio Conceição, acrescentando: "No final, o treinador é que tem de dar a cara para assumir o resultado, mas não é fácil".