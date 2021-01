Covid-19

(CORREÇÃO E NOVO TÍTULO) Lisboa, 29 jan 2021 (Lusa) - A média de novos casos diários de covid-19 na última semana foi 16 vezes superior à da pior semana da primeira vaga da pandemia, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística.

No dia 27 de janeiro foi registado um total de 90.234 casos contabilizados nos sete dias anteriores, com uma média diária de 12.891 casos, muito acima do que se verificou na semana de abril de 2020, pico da primeira vaga.

A 02 de abril de 2020, o total de casos dos sete dias anteriores era 5.618, correspondendo a uma média de 803 novos casos por dia, refere o INE, acrescentando que esse total semanal só viria a ser ultrapassado em 04 de outubro, quando o número chegou a 10.760 casos, começando a crescer exponencialmente até ultrapassar mais de 40 mil casos semanais em meados de novembro.