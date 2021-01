Covid-19

A Itália registou 11.252 novas infeções por covid-19 e 237 mortes nas últimas 24 horas e a percentagem de positivos no total de testes realizados aumentou 0,9 pontos percentuais, para 5,27%, anunciou hoje o Ministério da Saúde italiano.

Assim, Itália regista um total de 2.553.032 casos de infeção pelo novo coronavírus e de 88.516 óbitos, desde o início da crise sanitária naquele país, em 21 de fevereiro.

Nas últimas 24 horas foram registadas menos novas infeções do que nas 24 horas anteriores, no entanto, também foram realizados menos testes (213.364, em comparação com 298.010 no dia anterior).