Covid-19

A França ultrapassou hoje oficialmente os 76.000 mortos por coronavírus, com 195 nos hospitais nas últimas 24 horas, enquanto aumentou o número de pessoas internadas e as que foram enviadas para as unidades de cuidados intensivos.

Os 195 mortos nos hospitais são menos que os 242 comunicados no sábado, e também os registados nos dias anteriores. No entanto, as autoridades sanitárias apenas transmitem as mortes nas residências em dois dias por semana, à terça-feira e sexta-feira.

No total, morreram 53.354 pessoas com covid-19 nos hospitais, e 22.703 em residências.