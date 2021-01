Covid-19

O Ministério da Defesa da Alemanha vai decidir, no início da semana, o apoio que será enviado a Portugal para ajudar no combate à covid-19, depois de terminada uma missão exploratória ao país, disse hoje fonte oficial.

De acordo com fonte do Ministério da Defesa, em declarações à agência Lusa, "os resultados estão a ser avaliados depois do regresso da equipa exploratória alemã", estando as "primeiras conclusões" previstas para "o início da próxima semana".

A Reuters acrescentou, na sua página oficial da Internet, que a Alemanha enviará pessoal e equipamento médico, uma informação que terá sido confirmada pelo próprio Governo de Angela Merkel.