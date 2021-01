Covid-19

As rigorosas medidas de confinamento contra a covid-19 levaram a novos protestos violentos na cidade libanesa de Trípoli, noticia a agência France-Presse (AFP), depois de vários dias de confrontos e manifestações contra as repercussões económicas resultantes destas decisões.

Os protestos reiniciaram-se hoje depois de um regresso à calma no princípio do fim de semana nesta cidade no norte do país, uma das cidades mais pobres do Líbano, após dias consecutivos de conflitos que deixaram uma pessoa morta e mais de 400 feridas.

No entanto, durante a noite de hoje, agentes da polícia dispararam gás lacrimogéneo para dispersar jovens manifestantes que se encontravam junto de um edifício administrativo que alberga a sede do Governo no norte e um tribunal, relata um correspondente da agência francesa.