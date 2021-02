Moçambique/Dívidas

O grupo Privinvest Shipbuilding SAL e o fundador Iskandar Safa alegaram na sua defesa, no processo das "dívidas ocultas" de Moçambique a decorrer em Londres, terem feito pagamentos ao Presidente Filipe Nyusi, e a outros altos funcionários do país.

Porém, rejeitaram, nos documentos de defesa apresentados no Tribunal Comercial do Tribunal Superior de Londres [High Court], as acusações feitas pela Procuradoria-Geral da República de que os pagamentos eram corruptos para ganhar a concessão para fornecer navios e equipamento de vigilância marítima ao Estado africano.

"Se houve tal conspiração, o Presidente Nyusi (ex-ministro da Defesa e atual chefe da Frelimo e do governo executivo da República) tinha pleno conhecimento e/ou participou dela e, de facto, estava no centro dos assuntos agora motivo de queixa pela República", referiram.