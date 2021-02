Actualidade

A chefe de facto do Governo birmanês (do Myanmar, antiga Birmânia), Aung San Suu Kyi, foi "detida" pelas Forças armadas birmanesas, indicou hoje o porta-voz do seu partido, a Liga Nacional para a Democracia (LND).

"Fomos informados que ela está detida em Naypyidaw [a capital do país], supomos que o Exército está em vias de organizar um golpe de Estado", indicou Myo Nyunt.

A mesma fonte admitiu que outros responsáveis do partido também foram detidos.