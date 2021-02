Actualidade

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) investiu mais de meio milhão de euros na rede de internet e no sistema de videoconferência para melhorar a qualidade do ensino à distância, imposto pela pandemia da covid-19.

O IPG que a imposição do ensino à distância e de modelos híbridos face à pandemia levou a instituição a "iniciar uma restruturação tecnológica profunda em todas as suas escolas".

"Fizemos um investimento na ordem dos 500 mil euros no 'upgrade' da rede de internet, através de um programa da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e de 78 mil euros em equipamento informático, nomeadamente na estrutura de videoconferência, para melhorar o ensino à distância nas instalações do IPG", afirma Joaquim Brigas, presidente do IPG.