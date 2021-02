Actualidade

Quase um terço dos homicídios examinados pela Equipa de Análise Retrospetiva de Homicídios em Violência Doméstica (EARHVD) terminou com o suicídio do agressor, mas segundo o coordenador do organismo não há um caso igual a outro.

Em entrevista à agência Lusa, quando a EARHVD completa quatro anos de funcionamento, o procurador jubilado Rui do Carmo apontou que é difícil encontrar um traço comum porque "nenhum dos casos analisados é exatamente igual ao outro" e começou por enunciar que em alguns dos 11 casos analisados houve "sucessivas denúncias, sucessivos inquéritos arquivados".

"Até que, a determinada altura, a agressão desencadeou lesões mais graves e o homicídio. Tivemos alguns casos desses, em que, obviamente, não foi possível tratar da melhor forma as denúncias inicialmente apresentadas", adiantou, sublinhando que estão atualmente a ser dados passos significativos para ultrapassar esses entraves.