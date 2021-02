Actualidade

As acácias, que são das "espécies invasoras mais agressivas no mundo", podem "comprometer seriamente os ribeiros", concluiu um estudo da Universidade de Coimbra (UC) hoje divulgado.

"A invasão das florestas ripárias (árvores e arbustos nas margens dos rios) por espécies de árvores exóticas pode ser uma ameaça ao funcionamento dos ribeiros", segundo uma investigação liderada por Verónica Ferreira, da UC.

De acordo com o estudo hoje enviado à agência Lusa, as acácias podem "afetar os ribeiros por via de alteração das características da matéria orgânica, da quantidade de água e da concentração de nutrientes na água, com consequências nas comunidades e processos aquáticos, entre outras", afirma a UC.