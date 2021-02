Navalny

A França pediu hoje à Alemanha para abandonar o projeto do gasoduto Nord Stream 2 com a Rússia em resposta à detenção do opositor russo Alexei Navalny e à repressão nas manifestações a seu favor.

"Sanções já adotámos e poderíamos adotar [outras], mas devemos ser lúcidos: isso não é suficiente", afirmou o secretário de Estado francês para os Assuntos Europeus, Clément Beaune, à rádio France Inter.

"A opção do Nord Stream é uma opção que pode ser considerada. Hoje é uma decisão alemã porque é um gasoduto que (chega) à Alemanha. Sempre dissemos que tínhamos as maiores dúvidas sobre este projeto", prosseguiu Beaune, que admitiu que as autoridades francesas estariam a favor do abandono do Nord Stream 2.