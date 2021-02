Myanmar

O golpe de Estado militar em Myanmar (antiga Birmânia), com a detenção pelo Exército dos principais líderes políticos do país, marca uma década de transição política iniciada em 2011.

Entre os detidos encontra-se Aung San Suu Kyi, filha do fundador da independência em 1948, e distinguida com o Prémio Nobel da Paz em 1991 tendo sido mundialmente criticada pela responsabilidade no genocídio da comunidade de etnia rohingya em 2016.

Em 2008, a última Junta Militar aprovou uma Constituição que destinava ao Exército amplos poderes (25% dos lugares no Parlamento e o controlo direto nos ministérios do Interior, Defesa e Fronteiras) e que conduziu o país para uma "democracia disciplinada", na terminologia castrense: