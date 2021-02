Myanmar

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão expressou hoje a sua preocupação com os acontecimentos em Myanmar (antiga Birmânia), afirmando que o século XXI "não é o momento para um golpe militar".

"Esperamos que a situação não piore e, claro, consideramos que o século XXI não é o momento para tais ações", disse o porta-voz daquele ministério, Saeed Khatibzadeh, numa conferência de imprensa.

O responsável sublinhou as "sérias preocupações" do Irão com a situação das minorias em Myanmar, numa alusão aos muçulmanos rohingya, alvo de uma campanha de perseguição e violência por parte do exército birmanês em 2017, que a ONU considerou um exemplo de limpeza étnica e eventual genocídio.