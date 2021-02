Myanmar

Grupos de defesa de direitos humanos exigiram hoje a libertação imediata da até agora líder de Myanmar (antiga Birmânia), Aung San Suu Kyi, e outros membros do gabinete detidos pelo exército que assumiu poder político após golpe de Estado.

"O Exército de Myanmar deve libertar imediata e incondicionalmente Aung San Suu Kyi, funcionários do Governo e todos os detidos ilegalmente. As ações do Exército mostram total desdém pelas eleições democráticas", afirmou Brad Adams, diretor da Human Rights Watch (HRW) Ásia.

A vice-diretora regional da Amnistia Internacional, Ming yu Hah, descreveu as detenções como "extremamente alarmantes" e exigiu que fossem libertados "imediatamente" se não pudessem ser acusados de qualquer crime reconhecido pelo direito internacional.