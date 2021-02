Actualidade

As candidaturas da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra aos fundos europeus na área da mobilidade sustentável englobam quatro projetos de investimento no valor global de 13,6 milhões de euros, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a CIM da Região de Coimbra adianta que esses investimento incluem um cofinanciamento comunitário de cerca de 11,5 milhões de euros, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

"Os investimentos previstos nestas candidaturas visam concretizar o Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (...), que promove a implementação de uma estratégia de mobilidade com foco na redução de emissões de gases com efeito de estufa", adianta aquela associação de municípios, liderada por José Carlos Alexandrino, presidente da Câmara de Oliveira do Hospital.