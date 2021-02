Covid-19

Habitantes e comerciantes de Vilar Formoso, em Almeida, Guarda, estão preocupados com as consequências económicas do confinamento e do fecho da fronteira, devido à pandemia de covid-19, que coloca restrições a quem pretende circular entre Portugal e Espanha.

"É mau para tudo. Está tudo fechado, não podemos ir para Espanha nem os espanhóis podem vir cá [a Vilar Formoso]", disse hoje à agência Lusa João Mesquitela, de 72 anos, morador na vila fronteiriça de Vilar Formoso.

O habitante vaticina que "o rombo" do confinamento e do fecho temporário da fronteira será "o mesmo que aconteceu" com a abolição das fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha, em 1992.