Covid-19

O Centro de Integridade Pública (CIP), organização não governamental moçambicana (ONG), classificou hoje algumas morgues de Maputo como locais de risco acrescido para a propagação de covid-19 devido à falta de condições para lidar com os corpos de pessoas vítimas da doença.

Num estudo intitulado "Morgues representam risco de infeção pelo novo coronavírus", o CIP diz que a máquina de desinfeção da morgue central do município de Maputo, que recebe corpos transferidos do Hospital Central de Maputo, o maior do país, está avariada e os funcionários chegam a trabalhar com o mesmo equipamento de proteção, incluindo máscaras e luvas, durante uma semana.

Por outro lado, muitos cadáveres não são reclamados pelos familiares, outros chegam a passar dez dias na morgue e não há câmaras frigoríficas suficientes.