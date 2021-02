Covid-19

A Câmara de Vila Velha de Ródão alargou a campanha de testagem à covid-19 a todos os setores de atividade que estão em contacto com o público e que pretendam fazer o teste, foi hoje anunciado.

"A iniciativa abrange os profissionais de vários setores de atividade, como, por exemplo, os elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila Velha de Ródão, os motoristas de táxi ou os comerciantes e lojistas do concelho, entre outros profissionais cuja atividade implique um contacto direto com o público", explica, em comunicado, este município do distrito de Castelo Branco.

Depois de promover a realização de testes em instituições de apoio a idosos e à comunidade escolar, a autarquia decidiu agora testar todos aqueles que contactam com o público.