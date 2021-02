Angola/Cafunfo

Luanda, 01 fev 2021 (2021) - O presidente do Movimento do Protetorado Português da Lunda Tchokwe (MPPLT), que promoveu uma manifestação em Cafunfo, no sábado, afirmou que pelo menos 15 pessoas morreram na repressão do evento, incluindo o filho de um secretário regional da organização.

Em declarações à agência Lusa, José Mateus Zecamutchima referiu que este número de mortos não é o definitivo, uma vez que ainda há muitos desaparecidos e foragidos, nomeadamente pessoas que fugiram para as matas.

As autoridades policiais alegam que mataram seis manifestantes que tentaram invadir uma esquadra no Cafunfo, enquanto o MPPLT contraria essa versão, acusando as forças angolanas de terem disparado indiscriminadamente contra cidadãos desarmados.