Actualidade

O Kosovo, território de maioria muçulmana, vai normalizar hoje as suas relações com Israel, numa cerimónia virtual, e abrir uma embaixada na cidade disputada de Jerusalém, indicou no Twitter a ministra dos Negócios Estrangeiros.

A decisão anunciada por Meliza Haradinaj-Stublla surge na sequência do acordo firmado em Washington em 04 de setembro com o ex-Presidente Donald Trump sobre a normalização das relações económicas entre Belgrado e Pristina, na presença do primeiro-ministro do Kosovo, Avdullah Hoti, e do chefe de Estado sérvio Aleksandar Vucic.

Na ocasião, Trump anunciou como contrapartida que o Kosovo e Israel iriam estabelecer relações diplomáticas.