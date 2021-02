Covid-19

A UGT exige que o apoio excecional às famílias reativado pelo Governo devido ao atual fecho das escolas seja pago a 100%, abranja filhos maiores de 12 anos e também os trabalhadores em teletrabalho.

A reivindicação da central sindical integra um documento enviado ao Governo com várias propostas relacionadas com os apoios adotados no âmbito da pandemia de covid-19, para discussão na reunião da Concertação Social, agendada para quarta-feira.

"A UGT defende que é essencial e da mais elementar justiça que, tal como se verificou no 'lay-off' simplificado, o apoio passe a ser no valor integral da retribuição (subindo igualmente dos 66% para 100%), que o universo de beneficiários seja alargado para quem tem filhos menores acima dos 12 anos de idade e que o apoio seja pago também nos períodos de férias letivas", lê-se no documento.