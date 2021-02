Moçambique/Ataques

As Forças de Defesa e Segurança moçambicanas não têm capacidade militar para travar os ataques de grupos armados em Cabo Delgado e para inverter a situação devem melhorar a formação ou pedir apoio militar, refere um novo estudo sobre a insurgência.

A análise consta do trabalho de pesquisa "Ataques terroristas em Cabo Delgado (2017-2018): as causas do fenómeno pela boca da população de Mocímboa da Praia", realizado pela Universidade do Rovuma, uma instituição de ensino estatal do norte de Moçambique, e hoje consultado pela Lusa.

O estudo é coordenado por Geraldo Luís Macalane e Jafar Silvestre Jafar, com a participação de outros nove investigadores.