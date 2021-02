Angola/Cafunfo

O Partido de Renovação Social (PRS) exigiu hoje às autoridades angolanas explicações concretas sobre "tamanha brutalidade contra manifestantes" na província da Lunda Norte, que terminou com um saldo oficial de sete mortes.

O líder do PRS, partido com forte representação nas províncias das Lundas Norte e Sul, disse que convocou a conferência de imprensa foi "para repor a verdade sobre os factos que ocorreram no dia 30 de janeiro", no decorrer de uma manifestação organizada pelo Protetorado Lunda Tchokwe.

Benedito Daniel referiu que, analisados os factos, ficou concluído que "Angola tem problemas de separação estrutural e de exclusão, que têm de ser resolvidos com urgência".