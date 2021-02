Actualidade

Um grupo de cidadãos guineenses realizou hoje uma vigília diante do Ministério da Saúde em Bissau para exigir melhores condições nos hospitais e justiça perante a morte do antigo presidente do Movimento de Cidadãos Conscientes e Inconformados (MCCI).

Bernardo Catchura, 39 anos, morreu na sexta-feira, alegadamente após não ter conseguido receber oxigénio em diferentes hospitais de Bissau, quando necessitava de uma intervenção cirúrgica urgente.

Os membros do MCCI têm repetido nos órgãos de comunicação social e nas redes sociais exigências de justiça para a morte de Bernardo Catchura, que também era músico de intervenção e jurista.