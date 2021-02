Actualidade

Um homem morreu e outros dois ficaram feridos na sequência do despiste de uma carrinha de nove lugares, ocorrido hoje no concelho de Cuba, no distrito de Beja, disse à agência Lusa fonte da GNR.

A fonte da GNR adiantou que a vítima mortal e os dois feridos têm idades entre os 41 e os 44 anos e que os três são estrangeiros, dois romenos e um moldavo, sem saber precisar a idade e nacionalidade do morto.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 12:50, ocorreu na estrada nacional 258-1, entre Vila Ruiva e Cuba, no distrito de Beja.