Actualidade

A Comissão Europeia (CE) já transferiu para Portugal 14.245 milhões de euros até dezembro do ano passado, no âmbito do Portugal 2020, mais de metade do total do valor programado.

"Até ao final de dezembro de 2020, foram transferidos 14.245 milhões de euros para Portugal, a título de pagamentos intermédios efetuados pela Comissão Europeia, como resultado da execução das operações financiadas pelos fundos europeus afetos ao Portugal 2020", lê-se no último boletim dos fundos da União Europeia (UE), que foi hoje divulgado.

De acordo com o documento, Bruxelas já transferiu mais metade (55%) do valor programado no Portugal 2020.