Actualidade

A Frente de Libertação do Estado de Cabinda (FLEC-FAC) pediu hoje à nova administração norte-americana que apoie a sua luta pela autodeterminação do território, exortando as Nações Unidas (ONU) a promoverem um referendo.

"A direção político-militar da FLEC-FAC apela à nova administração norte-americana e ao presidente Joe Biden para que apoie um processo que leve à autodeterminação de Cabinda", refere a organização num comunicado para assinalar os 136 anos do Tratado de Simulambuco.

Assinado a 01 de fevereiro de 1885 entre o Governo português e os autóctones cabindenses, o Tratado de Simulambuco selou a criação de um protetorado português, no qual Portugal se comprometeu a manter a integridade dos territórios.