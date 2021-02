Actualidade

A antologia finlandesa "The Thick Book of Kuti" foi eleita a melhor BD alternativa pelo Festival de Banda Desenhada de Angoulême (França), num prémio para o qual estava nomeada a publicação portuguesa "Pentângulo".

De acordo com o palmarés divulgado pelo festival, a antologia premiada tem quase 500 páginas e reúne BD editadas entre 2006 e 2018 na publicação finlandesa Kuti Magazine, assinadas por 174 autores, entre os quais os portugueses André Lemos e Marcos Farrajota e os moçambicanos Rui Tenreiro e Sérgio Zimbra.

Entre os nomeados ao prémio de melhor BD alternativa do festival de Angoulême estavam a publicação portuguesa "Pentângulo", com BD de alunos e professores do Ar.Co - Centro de Arte e Comunicação Visual, e as publicações brasileiras "Café Espacial" e "CWB".