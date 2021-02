Actualidade

O município de Coimbra vai investir um milhão de euros na requalificação do espaço público dos bairros do planalto do Ingote, iniciativa que inclui a plantação de mais árvores e a construção de novos percursos pedonais, anunciou hoje a Câmara.

A intervenção, hoje consignada, prevê a reabilitação do eixo central dos bairros da Rosa, do Ingote e ex-IGAPHE (Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado), a Rua Cidade de Cambridge e dois espaços periféricos, a norte e a poente.

Em comunicado, a Câmara de Coimbra salienta que a empreitada tem como objetivo melhorar a qualidade de vida da comunidade instalada nestes bairros municipais, com a requalificação do espaço público e a criação de um parque de merendas e a extensão das hortas urbanas, numa ação que integra o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) de Coimbra.