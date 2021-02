Covid-19

A Rede Nacional de Estruturas de Apoio de Retaguarda (EAR), criada no âmbito da pandemia de covid-19, está completa, com as 28 estruturas previstas operacionais, nos 18 distritos, e 234 utentes instalados, anunciou hoje o Ministério da Administração Interna.

"Esta rede, complementar à constituída pelos municípios, é operacionalizada pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pela Direção-Geral da Saúde e pelo Instituto da Segurança Social", adianta o ministério, explicando que 14 das 28 EAR têm utentes instalados.

Ainda segundo a tutela, "no total, as EAR acolheram, até à data, 759 utentes", sendo que a capacidade máxima destas estruturas é de 2.418 utentes.