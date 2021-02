Óbito/Bruno Navarro

O Turismo de Portugal manifestou hoje a sua consternação e pesar pela morte do presidente da Fundação Côa Parque, Bruno Navarro, destacando a liderança que adotou para a salvaguarda e valorização da arte rupestre do Vale do Côa.

"Desde que assumiu a liderança da Fundação Côa, em 2017, Bruno Navarro adotou como missão a salvaguarda, conservação, investigação e valorização da arte rupestre do Vale do Côa", indica o Turismo de Portugal, numa mensagem enviada à Lusa, em reação à morte do presidente da fundação, ocorrida no passado sábado.

Segundo os responsáveis do Turismo de Portugal, representado no Conselho Diretivo da Fundação Côa Parque, "o país e a região do Vale do Côa perdem um ser humano excecional e um profissional criativo e empreendedor que mobilizou, nos últimos anos, diferentes equipas e parceiros, nacionais e internacionais, em torno da instituição".