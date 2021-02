Actualidade

O setor do mar totalizou 5.239 projetos e ações aprovados, no âmbito do programa Portugal 2020, entre 2015 e 2019, representando um investimento de 2.516,8 milhões de euros, foi hoje anunciado.

"O setor viu aprovados 5.239 projetos e ações, representando um investimento de 2.516,8 milhões de euros, dos quais 1.249,5 milhões correspondem a financiamento comunitário", segundo o relatório de monitorização do Investimento Territorial Integrado (ITI) Mar, referente ao período entre 2015 e 2019.

Os Açores são a região que recebeu a maior percentagem de financiamento comunitário na área do mar (20,7%) e onde se verificou o maior número de ações e projetos aprovados (46,2% do total do país).