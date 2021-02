Angola/Cafunfo

A legitimidade das reivindicações autonomistas da população lunda tchokwe em Angola, violentamente reprimidas este sábado, "é semelhante à dos cabindas" e "a exploração de diamantes na região acentuou" essas reivindicações, disseram à Lusa investigadores.

"Tal como Cabinda, a Lunda - atualmente dividida em Lunda-Norte e Lunda-Sul - também se congregou na Angola colonial portuguesa através de tratados de protetorado, assinados em 1885 e anos seguintes pelas autoridades locais, e por Henrique Carvalho, um militar português, que representou Portugal", e enquadram-se na estratégia de ocupação territorial decorrente da Conferência de Berlim nesse mesmo ano, explica Alberto Oliveira Pinto, professor e investigador do Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e do CEsA - Centro de Estudos sobre África e América Latina do ISEG (Instituto Superior de Economia e Gestão).

"A legitimidade destes tratados é semelhante à do Tratado de Simulambuco, de Cabinda", cujo aniversário da sua assinatura em 1885 se assinala hoje, 1 de fevereiro, diz igualmente Eugénio Costa Almeida, investigador do Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa (CEI-IUL).