Actualidade

O Santa Clara venceu hoje 2-0 na receção ao Belenenses SAD, em jogo da 16.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que permite os açorianos ascenderem ao sétimo posto, com 21 pontos.

Um golo de Cryzan, aos 13 minutos, na conversão de uma grande penalidade, e outro de Diogo Calila, aos 90+3, este na própria baliza, permitiram ao Santa Clara regressar aos triunfos em casa seis jogos depois e afastar-se mais da zona perigosa da tabela classificativa.

Com este triunfo, o Santa Clara sobe provisoriamente ao sétimo lugar, com 21 pontos, enquanto os 'azuis' estão no 14.º posto, com 15 pontos.